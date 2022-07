Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht durch Kühlwasser geklärt

Kreis Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Kindsbacher Straße in Mackenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher fuhr gegen einen, am Straßenrand geparkten Peugeot 307 und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Die 56-jährige Besitzerin des Peugeots folgte fußläufig der Kühlwasserspur, die von ihrem beschädigten Wagen aus wegführte. Im Hilgardring fand sie einen Audi mit platten Reifen. Die Unfallspuren passten auf die des Peugeots. Da das Fahrzeug unverschlossen war und auch kein Fahrer angetroffen werden konnte, wurde das Fahrzeug nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsucht und anschließend beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung konnten Dokumente aufgefunden werden, welche zu der Besitzerin des Fahrzeuges führten. Aufgrund der Personenbeschreibung eines Mannes, der der 56-Jährigen bei der Verfolgung der Kühlwasserspur, entgegen kam, konnte der 34-jährige Lebensgefährte der Audibesitzerin als mutmaßlicher Fahrer ausgemacht werden. Durch die Richterin wurde die Durchsuchung der Wohnung angeordnet. Der34-Jährige, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, konnte in der Wohnung angetroffen werden, war leicht alkoholisiert und ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Er wurde mit zur Dienststelle genommen, dort wurden ihm Blutproben entnommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. | elz

