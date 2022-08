POL-HAM: Mit Softair-Pistole und betrunken: 35-Jähriger entwendet Traktor

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Am Donnerstagnachmittag (18. August) kam es auf der Lipperandstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Eine 20-jährige Volkswagenfahrerin aus Hamm war dort gegen 15 Uhr in Richtung Werne unterwegs und wollte nach links in die Oberholsener Straße abbiegen. Nachdem sie sich auf die Linksabbiegerspur eingeordnet und zum Abbiegen ansetzte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines ...

mehr