POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Austraße

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag zwischen 16:30 Uhr und 19:05 Uhr ein im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim abgestelltes Kleinkraftrad des Herstellers Piaggio. Noch am Dienstagabend fand eine 26-Jährige das Kleinkraftrad stark beschädigt in einem Gebüsch nahe des Verkehrsübungsplatzes in Asperg auf und verständigte die Polizei. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem ...

mehr