Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 43-jährigen Mann

Greiz (ots)

Zeulenroda: Gegen einen 43 Jahre alter Mann hat seit dem vergangenen Wochenende die Greizer Polizei die Ermittlungen eingeleitet. Im augenscheinlich stark alkoholisierten Zustand sprach er am Samstagnachmittag (03.09.2022), gegen 15:20 Uhr zwei Kinder vor einem Einkaufsmarkt in der Aumaischen Straße in verdächtiger Art und Weise an. Die Kinder informierten daraufhin richtigerweise den Notruf, woraufhin der Mann die Örtlichkeit wieder verließ. Die hinzugerufenen Beamten konnten in der Folge den mit über 2 Promille alkoholisierten Betreffenden identifizieren und gegen ihn ein entsprechendes Verfahren einleiteten. (KR)

