POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrten im Bereich der PI Bitburg

Bitburg (ots) - Am Montag, den 04.07.2022 gegen 19:45 Uhr, fallen einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Bitburg zwei jugendliche Männer in der Erdorfer Straße in Bitburg auf, die gemeinsame auf einem E-Scooter unterwegs waren, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Personen wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen, die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei Bitburg weist ausdrücklich darauf hin, dass ...

