Bundeskriminalamt

BKA: Einladung zur Vorstellung des Lagebilds Cybercrime

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichung des Bundeslagebilds Cybercrime 2021 im Rahmen der Cybercrime-Konferenz C³ im Digital Society Institute (DSI) der European School of Management and Technology (ESMT) Berlin

Wann: Montag, 09. Mai 2022

Ablauf:

13:45 - 14:15 Uhr: Vorstellung des Bundeslagebilds Cybercrime durch BKA-Vizepräsidentin Martina Link

14:15 - 14:45 Uhr: Fragerunde für alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter

14:45 - 15:00 Uhr: Möglichkeit individueller O-Töne

Der Phänomenbereich Cybercrime stellt mit seiner dynamischen Entwicklung und zunehmenden Professionalisierung eine seit Jahren wachsende Bedrohung in unserer zunehmend digitalisierten Gesellschaft dar. Die Anzahl erfasster Cyberstraftaten ist in den letzten Jahren stetig angestiegen; im Jahr 2021 erneut um mehr als zwölf Prozent Details und Hintergründe dieser Entwicklungen wird die Vizepräsidentin des Bundeskriminalamtes (BKA), Martina Link, am Montag, 09. Mai 2022, bei der Vorstellung des Bundeslagebilds Cybercrime erläutern. Zudem wird sie auch auf die aktuelle Cyber-Bedrohungslage eingehen.

Für die interessierte Öffentlichkeit wird das Bundeskriminalamt die Veranstaltung live über seinen YouTube-Kanal streamen unter https://www.youtube.com/bundeskriminalamtBKA.

Eine Berichterstattung erfolgt darüber hinaus auf Twitter unter dem Hashtag #CybercrimeConferenceC3.

Informationen zur Cybercrime-Konferenz C³ finden Sie bereits jetzt auf unserer Webseite unter www.bka.de/C3Conference.

Das Bundeslagebild Cybercrime 2021 ist am 09. Mai ab 14:00 Uhr unter www.bka.de/BLBCybercrime verfügbar.

Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Bitte akkreditieren Sie sich für die Veranstaltung unter pressestelle@bka.bund.de. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 5. Mai, 12 Uhr.

