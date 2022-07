Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dieseldiebstähle am Autobahnparkplatz Nimstal West.

Bitburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zwischen 03:15 Uhr und 03:45 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Nimstal West zu zwei Dieseldiebstählen aus geparkten Lastkraftwagen. Von einem der LKW-Fahrer wurden in diesem Zusammenhang zwei männliche Personen beobachtet, die mit einem Fahrzeug (Mercedes, ggf. Klein-Lkw) geflüchtet sind. Durch die Täter wurden an den beiden Lkw jeweils ca. 400 Liter Diesel abgepumpt. Mögliche Zeugen zur Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg in Verbindung zu setzen.

