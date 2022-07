POL-PDWIL: Einbruch in zwei Windkrafträder im Windpark Schleid

Gillenfeld (ots) - Im Zeitraum 02.07.2022 bis 03.07.2022 fällten bisher unbekannte Täter einen Baum in der Holzmaarstraße in Gillenfeld, welcher dort zur Begrünung des Bürgersteigs respektive der Straße gepflanzt war. Der Baum wurde mittig am Stamm abgeschlagen und das gefällte Stück war nicht mehr vorhanden. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

