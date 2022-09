Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 18:20 Uhr kam es in der Eckstraße in Asperg zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer und einem Sachschaden von rund 2.500 Euro. Eine 18-jährige Opel-Lenkerin befuhr die Eckstraße und wollte an der Einmündung "Zur Eckstraße" nach links abbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich einen vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Motorradfahrer der auf der Straße "Zur Eckstraße", aus Richtung Johannisstraße kam und nach links in die Eckstraße einbiegen wollte. Durch die Kollision im Einmündungsbereich stürzte der Motorradfahrer und wurde nach links in den angrenzenden Acker abgewiesen. Er erlitt leichte Verletzungen.

