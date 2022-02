Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Ensingen: Versuchter Raubüberfall mit Elektroschockgerät

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr kam es zu einem versuchten Raubüberfall gegenüber zwei Verkäuferinnen einer Discounterfiliale in Ensingen. Kurz nach Geschäftsschluss verließen die beiden 56- und 57-jährigen Geschädigten die Filiale über die Warenrampe. Dort wurden die Beiden von einem dunkel gekleideten Mann angesprochen. Dieser forderte die Geschädigten auf, den Tresor zu öffnen. Hierbei hielt er einen Elektroschocker in der Hand. Als die beiden Frauen der Forderung nicht nachkamen, entfernte sich der Mann über eine Treppe in Richtung der Kleinglattbacher Straße. An der dortigen Bushaltestelle wartete eine weitere männliche Person mit weißer Jacke. Zusammen entfernten sich die beiden Männer fußläufig in eine unbekannte Richtung. Die Geschädigten begaben sich an ihre Wohnanschriften und verständigten anschließend die Polizei. Eine eingeleitete Fahndung im Nahbereich mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief negativ. Der Täter wird als männlich, Anfang 20, circa 170 - 175cm, schlank und schwarz gekleidet mit Kapuze beschrieben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um weitere Hinweise.

