Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Steinheim und Murr. Die 25-jährige Fahrerin eines KIA Soul befuhr die Steinheimer Straße in Murr in Richtung Steinheim. Als sie an der Einmündung von der Steinheimer Straße nach links in die L 1126 einbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt der in Richtung L 1100 fahrenden 26-jährigen Hyundai-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw im Einmündungsbereich. Die Fahrerin des Hyundai i10 wurde hierbei leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

