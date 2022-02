Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bundesautobahn 81/Gemarkung Gerlingen: Unfall unter Alkoholbeeinflussung

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr eine 41-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Mercedes die Bundesautobahn 81 aus Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Bei Gerlingen fuhr sie auf den Parkplatz "Engelberg" ab. Hier kollidierte sie mit einem im Einfahrtsbereich ordnungsgemäß geparkten Auflieger, wobei die rechte Seite ihres Fahrzeugs bis zum Beifahrersitz eingedrückt wurde. Die 41-jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Das auf der Rücksitzbank befindliche 8-jährige Kind blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Pkw-Fahrerin Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden, weshalb bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt und anschließend der Führerschein beschlagnahmt wurde. Aufgrund der Bergung des Fahrzeugs und der Bindung von ausgelaufenen Betriebsstoffen durch die Feuerwehr Gerlingen musste der Parkplatz Engelberg für eine kurze Zeit gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro.

