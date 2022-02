Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Gemarkung Stuttgart-Flughafen: Unfall mit zwei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, gegen 17.10 Uhr, kam es auf der BAB 8 zu einem Verkehrsunfall. Alle drei Unfallbeteiligten befuhren die BAB 8 auf Höhe des Bosch-Parkhauses in Fahrtrichtung München. Der 53-jährige Fahrer eines Sattelzuges fuhr auf der mittleren Fahrbahn und wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er die 62-jährige Fahrerin eines BMW 1er, welche er in der Folge hinten links touchierte. Der BMW geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern. Beim Schleudervorgang stieß er mit einem auf der mittleren Fahrspur fahrenden Skoda-Fahrer zusammen. Der 48-jährige Fahrer des Skoda Superb wurde durch den BMW nach rechts in die Leitplanke abgewiesen, wo er schließlich zum Stillstand kam. Der BMW schleuderte weiter in die linke Leitplanke und kam dort zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Skoda-Fahrer, nach jetzigem Kenntnisstand, schwer verletzt. Die BMW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Pkw-Fahrerin und der Pkw-Fahrer kamen in umliegende Krankenhäuser. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn für circa eine halbe Stunde voll gesperrt werden, was einen Stau von sechs Kilometern zur Folge hatte. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr Stuttgart, die Flughafen-Feuerwehr sowie das Technische Hilfswerk vor Ort.

