Ca. 1 Stunde war die Richtungsfahrbahn Kempten nach einem Unfall gesperrt.

Ulm (ots)

Glimpflich verlief ein Auffahrunfall am Donnerstagabend gegen 18.10 Uhr auf der BAB 7 kurz vor der Anschlussstelle Heidenheim. Ein 36-Jähriger war mit seinem Sattelzug in Richtung Kempten unterwegs. Als vor ihm der Verkehr stockte, zog er sein Fahrzeug auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er den Pkw eines 38 Jahre alten Mannes, der sich mit hoher Geschwindigkeit von hinten näherte. Trotz einer Gefahrenbremsung und einem Ausweichmanöver krachte der BMW mit der rechten Fahrzeugseite in das Heck des Aufliegers. Die 33-jährige Beifahrerin im Pkw wurde im Pkw eingeschlossen. Sie wurde durch die Feuerwehr befreit. Der Pkw-Lenker, seine Beifahrerin, sowie die im Fond mitfahrenden Kinder im Alter von vier und acht Jahren blieben bei dem Unfall unverletzt. Sie wurden trotzdem vorsorglich zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Auch der Lkw-Fahrer überstand den Unfall unbeschadet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn war bis gegen 19.20 Uhr komplett gesperrt. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau. Danach wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 20.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr floss wieder ungehindert.

