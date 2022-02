Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 2 Uhr, versuchten zwei männliche Täter einen Zigarettenautomaten in der Ringstraße in Bietigheim-Bissingen aufzuhebeln. Zwei Anwohner wurden durch die dabei entstehenden Geräusche geweckt, konnten den Vorgang weiter beobachten und die Polizei verständigen. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung ergriffen die Täter die Flucht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit vier Streifenfahrzeugen konnten die beiden Tatverdächtigen im Nahbereich festgenommen werden. Nach Abschluss der Ermittlungen wurden die beiden Männer auf freien Fuß entlassen. Der am Zigarettenautomat entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell