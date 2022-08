Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch auf Baustellengelände - Einbruch in Einfamilienhaus - Roller gestohlen

Einbruch auf Baustellengelände

Hünfeld. Unbekannte öffneten zwischen Freitagnachmittag (05.08.) und Sonntagabend (07.08.) den Bauzaun einer Baustelle in der Straße "Liethring" im Ortsteil Nüst gewaltsam und betraten unbefugt das Gelände. Anschließend zapften die Langfinger rund 300 Liter Diesel aus einer mobilen Tankstelle und versuchten zwei Container aufzubrechen. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 600 Euro. Zudem entstanden circa 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Ein Einfamilienhaus in der Görresstraße wurde in der Nacht zu Montag (08.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Zerstören eines Fensterglases gelangten die Einbrecher in den Wohnraum, welchen sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Hünfeld. Einen schwarzen Roller des Herstellers Piaggio stahlen Unbekannte in der Zeit von Freitagabend (05.08.) bis Montagvormittag (08.08.) in der Bombergstraße im Ortsteil Großenbach. Zur Tatzeit stand das Zweirad im Wert von etwa 700 Euro im Hof eines Privatgrundstücks. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

