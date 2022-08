POL-OH: Update - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der B 278

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Versuchter Einbruch in Firma Bebra. Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen (09.08.), gegen kurz nach 0 Uhr, in ein gewerbliches Gebäude in der Auestraße einzubrechen. Glücklicherweise hielten die Sicherheitsvorkehrungen der Firma stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand. Hinweise bitte an die ...

