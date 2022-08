Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Firma - Ladung von Auflieger gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Firma

Bebra. Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen (09.08.), gegen kurz nach 0 Uhr, in ein gewerbliches Gebäude in der Auestraße einzubrechen. Glücklicherweise hielten die Sicherheitsvorkehrungen der Firma stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ladung von Auflieger gestohlen

Alheim. Zwischen Samstag (06.08.) und Montag (08.08.) brachen Unbekannte die Schlösser eines Container-Sattelaufliegers auf und entwendeten Diebesgut in Höhe von rund 4.000 Euro. Zur Tatzeit stand der Auflieger mitsamt geladenen Fahrzeugteilen auf einem Parkplatz in der Borngasse im Ortsteil Heinebach. Es entstand darüber hinaus Sachschaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell