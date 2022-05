POL-WES: Moers Korrekturmeldung! - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wesel (ots) - Am Donnerstag, 12. Mai 2022 um 12:08 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Mann aus Bad Wünnenberg mit seinem Kleintransporter (Kastenwagen) rückwärts in eine Grundstückszufahrt an der Straße "Am Schepersfeld". In Höhe eines Hauses erfasste der Kastenwagen einen hinter dem Fahrzeug gehenden 81-jährigen Mann aus Wesel, welcher durch den Anprall zu Boden stürzte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der ...

