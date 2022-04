Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Bröckel (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.50 Uhr, war es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 387, zwischen Uetze und Bröckel gekommen. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren, hatten den total beschädigten PKW und den schwerverletzten 56 Jahre alten Fahrer gefunden und bis zum Eintreffen weiterer Rettungskräfte versorgt. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Fahrer die L 387 von Uetze in Richtung Bröckel befahren, als er im Auslauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum prallte. Ursächlich für den Unfall dürfte ein plötzlicher Wildwechsel auf der Landesstraße gewesen sein. Der schwerverletzte Fahrer ist durch Rettungskräfte in das AKH Celle verbracht worden. Am PKW entstand ein Totalschaden, Schadenshöhe ca. 20.000 Euro. Die L 387 musste für die Dauer der Unfallaufnahme von 22:30 Uhr bis 23:45 Uhr beidseitig gesperrt werden.

