Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Kabeldieb auf frischer Tat erwischt

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht haben Beamte der Polizei Celle einen 38-jährigen, mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat in der Blumlage vorläufig festgenommen. Eine Zeugin hatte zuvor eine Person mit einer Taschenlampe gemeldet, die im Bereich Vogelsang und Grüner Weg herumschlich. Tatsächlich konnte kurz darauf eine männliche Person in dem Bereich festgestellt werden, auf den die Beschreibung zutraf. Es stellte sich heraus, dass der Mann offenbar aus einem unbewohnten Haus in der Nähe u.a. Kabel entwendet hatte. Im Verlauf weiterer Durchsuchungsmaßnahmen in seiner Wohnung wurden kleinere Mengen Betäubungsmittel sowie ein entwendetes E-Bike entdeckt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der Celler auf freien Fuß gesetzt.

