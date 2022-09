Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Mittwoch zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr in Waldenbuch einen Nissan und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Als Tatörtlichkeit kommen sowohl der Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Liebenaustraße als auch der Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße "Auf dem Graben" in Betracht. Möglicherweise wurde der Schaden durch einen Einkaufswagen oder ein Fahrrad verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0, in Verbindung zu setzen.

