Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Samstag, 12.15 Uhr, drangen Einbrecher in ein Wohnhaus an der Iltisstraße ein. Der oder die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt, nachdem sie bei den Versuchen Türen aufzubrechen gescheitert waren. Das Haus wurde durchsucht - ob bzw. was die Täter erbeuteten, steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

