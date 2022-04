POL-BOR: Gronau - Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Bocholt (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 21.00 Uhr, und Sonntag, 09.00 Uhr, wurde ein auf der Lönsstraße abgestellter schwarzer Skoda Superb rundum zerkratzt. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2200 ...

