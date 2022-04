POL-BOR: Bocholt - Pkw rundum zerkratzt

Vreden (ots) - Zu zwei Einbrüchen in Betriebe in Vreden ist es am vergangenen Wochenende gekommen. In beiden Fällen gelangten die Einbrecher durch Einschlagen von Fensterscheiben in die Gebäude an der Lise-Meitner-Straße. Zuvor hatten sie Rollläden vor den Fenstern hochgeschoben. Zu den Geschehen kam es zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Sonntag, 19.00 Uhr, beziehungsweise zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Sonntag, ...

mehr