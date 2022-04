Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Feuer im Kinderzimmer

Velen (ots)

Ein Brand in einem Kinderzimmer ist am Sonntagabend in Velen-Ramsdorf ausgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass für das Feuer ein technischer Defekt eines elektronischen Gerätes ursächlich ist. Bei der Entdeckung des Brandes hat eine 14-jährige Rauchgase eingeatmet. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt nach erster Schätzung circa 50.000 Euro. Die Brandursachenermittlung hat das Kriminalkommissariat 11 in Borken aufgenommen.

