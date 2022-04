Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Qualm signalisiert Zeugen Brand

Raesfeld (ots)

Zu einem Brand in einer Wohnung ist es am Sonntag in Raesfeld gekommen. Gegen 17.45 Uhr machten Zeugen den Geschädigten auf eine Rauchentwicklung im ersten Obergeschoß des Wohn- und Geschäftshauses an der Kolpingstraße aufmerksam. Ein Fernsehergerät brannte und hatte zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Neben dem TV-Gerät hätte eine Kerze gestanden, die er beim Verlassen der Wohnung nicht gelöscht habe, gab der Bewohner an. Ob nun diese Kerze oder ein technischer Defekt den Band ausgelöst hat, ist derzeit unklar, so auch die Schadenshöhe. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Geschädigte das Feuer löschen. Das Kriminalkommissariat hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

