Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht durch jugendlichen Radfahrer

Konz (ots)

Am 12.02.22 um 11:00 Uhr hielt ein PKW am Rewe-Kreisel in Konz in der Güterstraße aufgrund des vorherrschenden Verkehrsaufkommens an. Auf dem Gehweg der Schillerstraße von Wiltingen kommend kam ein jugendlicher Radfahrer angefahren, welcher offensichtlich nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und stieß gegen den haltenden PKW. Der jugendliche Radfahrer (ca. 14 Jahre, ca. 150 cm groß, dunkle sportliche Bekleidung, südländisches Aussehen) fuhr nach dem Zusammenstoß weiter ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Konz, Tel.: 06501-92680.

