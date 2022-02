Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in der Vollmersbachstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, 10.02.2022, vermutlich zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr, wurde eine Straßenlaterne, die sich auf dem Gelände des Lidl Parkplatzes in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein befand, beschädigt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen die Straßenlaterne und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden liegt schätzungsweise im niedrigen vierstelligen Bereich. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell