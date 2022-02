Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallbeteiligter gesucht

Birkenfeld (ots)

Am 09.02.2022 ereignete sich gegen 16:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des "BIG-Center" in der Bahnhofstraße in Birkenfeld, bei dem durch einen bekannten Fahrzeugführer ein bislang unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich beschädigt wurde. Der Zusammenstoß trug sich auf einem der für die Ärzte reservierten Parkplätzen zu. Gesucht wird ein dunkler SUV.

Der verantwortliche Fahrer des SUV bzw. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Birkenfeld unter 06782-9910 in Verbindung zu setzen.

