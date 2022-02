Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeugbrand KORREKTUR des Datums (09.02.2022)

Hilscheid/Allenbach (ots)

Am 09.02.2022 kam es gegen 23:30 Uhr zu einem PKW Brand auf der L164, im Bereich der Zufahrt zum Erbeskopfgipfel. Der PKW geriet vermutlich wegen einem technischen Defekt im Motorraum in Brand. Die drei Fahrzeuginsassen aus der Region konnten sich selbstständig und unverletzt aus dem Fahrzeug retten bis die Feuerwehren aus Thalfang und Deuselbach eintrafen. Am PKW entstand Totalschaden in der Höhe von ca. 8.000EUR. Die L164 musste während der Lösch- und Bergungsarbeiten für den Zeitraum von ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Dabei kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Morbach die Feuerwehren aus Thalfang und Deuselbach und die Straßenmeisterei Thalfang.

