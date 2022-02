Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der A1, Höhe Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Dienstag, 08.02.2022, gegen 23.25 Uhr, ereignete sich auf der A1, Höhe Hermeskeil, in Fahrtrichtung Saarbrücken, ein Verkehrsunfall. Ein blauer Sattelzug geriet aufgrund eines riskanten Überholmanövers zweiter Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im aufgeweichten Boden stecken. Der Sattelauflieger musste mit einem Kranfahrzeug geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Die beiden Kleintransporter fuhren in Richtung Saarbrücken weiter. Hierbei soll es sich jeweils um Kleintransporter mit schwarzen Planenaufbau mit polnischen Kennzeichen handeln. Näheres hierzu ist nicht bekannt. Zeugen des Unfallhergangs oder der riskanten Fahrweise mögen sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell