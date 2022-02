Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Trierweiler (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, den 04.02.2022, auf Samstag, den 05.02.2022, kam es in der Ortslage Trierweiler zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kayser-Schmetting-Straße, Einmündung Schulstraße. Das unfallverursachende Fahrzeug hat hier vermutlich beim Abbiegen von der Kayser-Schemtting-Straße in die Schulstraße das dort auf einem Grünstreifen befindliche Straßenschild beschädigt. Die Polizeiwache Trier bittet um Zeugenhinweise hinsichtlich des unfallverursachenden Fahrzeugs.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell