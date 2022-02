Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Auffahrunfall in der Vollmersbachstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, dem 10.02.2022, ereignete sich gegen ca. 09:10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Vollmersbachstraße. Hierbei beabsichtigte ein PKW-Fahrer nach rechts auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Der dahinterfahrende PKW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Durch den Aufprall wurde ein weiterer rechts auf dem Parkplatz geparkter PKW beschädigt. Zwar wurde bei dem Verkehrsunfall keiner der Fahrzeuginsassen verletzt, jedoch entstand an allen drei Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Zwei der drei beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Neben der Polizei Idar-Oberstein, waren der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Idar-Oberstein im Einsatz.

