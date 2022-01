Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großsachsenheim: Wasserrohrbruch vorgetäuscht und Bargeld gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Unter dem Vorwand, einen Wasserrohrbruch überprüfen zu müssen, hat sich ein unbekannter Täter am Dienstag gegen 11:00 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus am südlichen Ortsrand von Großsachsenheim verschafft. Die lebensältere Anwohnerin wies er an, im Badezimmer auf Veränderungen der Wasserzufuhr zu achten, während er "Überprüfungen" im Haus vornahm. Nachdem die Frau geraume Zeit nichts mehr von dem angeblichen Monteur hörte, wurde sie misstrauisch, sah im Haus nach und stellte fest, dass der Unbekannte mit mehreren hundert Euro Bargeld verschwunden war. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten und 170 cm großen Mann mit kräftiger Statur handeln, der eine dunkle Mütze trug. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell