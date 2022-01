Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erfolgreiche Polizeisportler beim Polizeipräsidium Ludwigsburg geehrt

Ludwigsburg (ots)

Mit Kriminaloberkommissarin Antje Lauenroth, Polizeihauptkommissar Chris Hellerich und Polizeioberkommissar Christopher Tinti haben im vergangenen Jahr gleich drei Angehörige des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sowohl national als auch international herausragende sportliche Leistungen gezeigt. Bereits zum dritten Mal in ihrer Kariere nahm Antje Lauenroth vom Kriminalkommissariat Ludwigsburg an einer Handball-Weltmeisterschaft der Frauen teil. Die Linksaußenspielerin, die auf Vereinsebene in der ersten Bundesliga für die SG BBM Bietigheim auf Torejagd geht und dort an der Tabellenspitze steht, nahm mit der Deutschen Nationalmannschaft vom 02.-19.12.2021 am Turnier in Spanien teil. Nach einer hervorragenden Leistung in der Vorrunde unterlag die Mannschaft im Viertelfinale dem Gastgeberland Spanien mit 21:26 Toren, was im Endklassement einen respektablen siebten Platz bedeutete. Chris Hellerich vom Referat Prävention und Christopher Tinti vom Polizeirevier Vaihingen an der Enz erkämpften sich bei der 21. Deutschen Polizeimeisterschaft im Handball der Männer den Titel "Deutscher Polizeimeister". Nach erfolgreicher Gruppenphase führte der Weg des Teams aus Baden-Württemberg über ein erfolgreich bestrittenes Halbfinale gegen die Mannschaft aus Hessen ins Endspiel gegen Nordrhein-Westfalen und dort zu einem 31:25-Sieg. Am Dienstag gratulierte das Polizeipräsidium Ludwigsburg Antje Lauenroth und ihren beiden Kollegen. Polizeipräsident Burkhard Metzger überreichte ihnen ein Anerkennungsschreiben von Landespolizeipräsidentin Dr. Stefanie Hinz.

Auf unserem Foto vorne von links: Christopher Tinti, Antje Lauenroth und Chris Hellerich. Hinten von links: Der Sportbeauftragte David Albert, Der Leiter des Kriminalkommissariats Ludwigsburg, Kriminaldirektor Ullrich Gruber, Polizeipräsident Burkhard Metzger und Leitender Polizeidirektor Markus Geistler, Leiter der Schutzpolizeidirektion.

