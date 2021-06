Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrer stürzt

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 51-Jähriger am Donnerstag zwischen Vreden und Stadtlohn erlitten. Der Vredener war gegen 06.40 Uhr auf dem Geh- /Radweg der Kreisstraße 24 aus Richtung Vreden kommend in Richtung Stadtlohn unterwegs, als er einen in gleicher Richtung fahrenden Skateboardfahrer überholen wollte. Trotz Klingelns und Rufens habe der 14-jährige Vredener nicht reagiert, schilderte der Radfahrer. Der Skater geriet aber ins Straucheln, als er den Radfahrer wahrnahm, und stürzte gegen diesen. Beide kamen zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden an dem Rad. Gehört hatte der 14-Jährige den herannahenden Radfahrer nicht: Laute Musik aus Kopfhörern verhinderte dieses.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell