Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Diebstahl von Rüttelplatte - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr in Waldenbuch eine Rüttelplatte der Marke "Baumag" gestohlen. Das schwere Arbeitsgerät war neben der Fahrbahn der Kreisstraße 1050, etwa 100 nach Waldenbuch in Richtung Weil im Schönbuch abgestellt gewesen. Während der halbstündigen Abwesenheit der Mitarbeitenden der Straßenmeisterei haben die Unbekannten die Rüttelplatte auf ein entsprechendes Transportfahrzeug geladen. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

