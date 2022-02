Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung und Diebstahl an Kraftfahrzeugen

Saarburg (ots)

In der Zeit vom Montag, dem 07.02.2022, 10:00 Uhr, und Donnerstag, dem 10.02.2022, 07:30 Uhr, ist es in Saarburg im Bereich der Pkw-stellplätze am Kruterberg zu Sachbeschädigungen und Diebstahl an zwei Pkw der Marke BMW gekommen. An beiden dort geparkten Pkw wurde jeweils das runde Frontemblem "BMW" von dem Kühlergrill entfernt. Vermutlich erfolgte das Entfernen mittels eine Cuttermessers, wobei ebenfalls die umgebende Lackierung beschädigt wurde. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu Tat und / oder Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell