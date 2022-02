Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Rettungswache Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Freitag, 11.02.2022, zwischen 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr, ein Glaselement der Haupteingangstür der DRK-Rettungswache in der Schönlautenbach im Stadtteil Oberstein. Das Glaselement wurde vermutlich durch einen Gegenstand beschädigt. Die Polizei sucht daher Zeugen. Wer hat am Abend des 11.02.2022 im genannten Zeitraum an dieser Örtlichkeit verdächtige Personen gesehen oder Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell