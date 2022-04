Gronau (ots) - Ein Piaggio-Fahrzeug des Typs MP3, Pedelecs sowie Akkus haben Unbekannte in Gronau erbeutet. Das italienische "Dreirad" mit Kennzeichen aus Borken stand an der Straße Am Schwanenkamp, als es die Diebe zwischen Donnerstag, 20.00 Uhr, und Freitag, 10.00 Uhr, stahlen. An der Beckerhookstraße entwendeten Diebe zwischen Freitag, 22.30 Uhr, und Samstag, 07.50 Uhr, zwei blaue Pedelecs des Typs Scott, SUB Tour ...

