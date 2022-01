Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl aus Keller - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag, 28.01.2022, zwischen 09.00 und 13.00 Uhr, wurde aus einem Mehrfamilienhaus in der August-Rudloff-Straße ein E-Bike im Wert von über 700 Euro entwendet. Der oder die unbekannten Täter drangen auf unbekannte Art und Weise in den Kellerbereich ein und entwendeten ein weißes E-Klapprad der Marke Xqisit X-160. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0023662/2022 entgegen. (as)

