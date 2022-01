Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: erfolgreiche Verkehrskontrolle

Eisenach (ots)

Am Freitagvormittag machte ein Audifahrer durch seine auffällige und rasante Fahrweise auf sich aufmerksam. Das Fahrzeug konnte dann schließlich in der Eisenacher Clemensstraße kontrolliert werden. Neben mehreren Ordnungswidrigkeiten stellten die Beamten zudem fest, dass der 49jährige Mann aus Berlin per Haftbefehl gesucht wurde. Er konnte die offene Strafe begleichen und durfte anschließend seine Fahrt fortsetzen. (cw)

