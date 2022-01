Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Anzeigen gegen Verkehrsteilnehmer im Stau auf der BAB 9

Triptis (ots)

Im Rahmen des Polizei- und Feuerwehreinsatzes zum Lkw-Brand auf der Richtungsfahrbahn München am Montagabend musste die Autobahnpolizei auch Anzeigen gegen Verkehrsteilnehmer im Stau aufnehmen. Während die Polizisten schnellst möglich zum Brandort kurz nach der Anschlussstelle Triptis gelangen wollten, hatten einige Verkehrsteilnehmer nicht die erforderliche Rettungsgasse gebildet, so dass die Einsatzkräfte behindert wurden. Die Fahrer eines Lkw Peugeot und eines Pkw Hyundai mit Anhänger rangierten erst mühevoll mit ihren Fahrzeugen, als die Polizeifahrzeuge durch den Stau anrückten und auf die Hindernisse trafen. Wertvolle Zeit, die unter Umständen auch zur Lebensrettung entscheidend sein kann, ging durch die viel zu späte Reaktion der Kraftfahrer verloren. Rettungsgassen im Stau dienen nicht nur dafür, dass die Hilfe von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst schnell dort einsetzen kann, wo sie dringend benötigt wird. Über die Rettungsgassen werden auch Maßnahmen möglich, die zur schnelleren Beseitigung des Staus beitragen. Etwa wenn Abschlepp- und Räumdienste zum Schadensort zügig anfahren können, um Unfallfahrzeuge zu bergen und die Fahrbahn zu reinigen. Dies nützt auch den Wartenden im Stau, damit sie alsbald ihren Weg fortsetzen können. Die beiden betroffenen Verkehrsteilnehmer erhielten in der Folge jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die jeweils ein Bußgeld von 240 EUR und einen Punkt im Fahreignungsregister vorsieht.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell