Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rentner schamlos um viel Geld betrogen

Arnstadt (ots)

Im Laufe der Woche wurde ein Rentner in Arnstadt Opfer einer fiesen Betrugsmasche, welche derzeit vermehrt festzustellen ist. Unbekannte Kriminelle riefen den Senior an und gaben sich am Telefon als Polizisten aus. Ihm wurde erzählt, das sein Sohn in Erfurt einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, weshalb der Senior nun 50.000,- Euro als Kaution für seinen Sohn bezahlen müsse, damit der Sohn nicht ins Gefängnis kommt. Voller Angst besorgte sich der Senior umgehend das Geld von seiner Bank und übergab es einem, derzeit ebenfalls noch unbekanntem, Mann an seiner Wohnungstür, um seinem Sohn aus der misslichen Lage zu befreien. Erst als der Senior später bei seinem Sohn anrief und sich nach dessen Befinden erkundigte, flog der Schwindel auf.

Trotz aller Warnungen von der Polizei, das es solche Anrufe durch die Polizei niemals geben wird, glauben viele Senioren leichtgläubig den Anrufern und werden so um ihr sauer erspartes Geld gebracht.

Tipp: Bei solchen Anrufen sofort auflegen und ihre örtliche Polizei anrufen, um sich zu vergewissern, ob es denn einen Unfall gegeben hat.(ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell