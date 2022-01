Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Keller aufgebrochen

Arnstadt (ots)

Am Wochenende wurden durch die Polizei mehrere Kelleraufbrüche im Stadtgebiet Arnstadt aufgenommen. In der Rankestraße wurden insgesamt 4 Keller aufgebrochen und daraus ein E-Bike "Kalkhoff", B24, Farbe blau entwendet. In der Ohrdrufer Straße wurde ebenfalls aus einem Keller ein Rennrad der Marke "Cube", Nurod Pro, Farbe schwarz entwendet. Nach der erfolgten Spurensicherung laufen nun die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. (ef)

