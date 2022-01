Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: berauschender Samstagvormittag

Eisenach (ots)

Zunächst kontrollierte eine Eisenacher Polizeistreife am Samstagvormittag in der Wartburgallee eine 36jährige Fahrerin eines E-Scooters. Unabhängig davon wurde kurze Zeit später Am Stadtweg durch eine andere Polizeistreife mit einem 41jährigen Pkw-Fahrer ebenfalls eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass beide Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel und somit nicht verkehrstauglich unterwegs waren. Zur Beweissicherung wurde mit beiden Verkehrsteilnehmern eine Blutentnahme durchgeführt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen sie gefertigt. Ihre Fahrt durften sie nicht fortsetzen. (cw)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell