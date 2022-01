Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Drogeneinfluss verursacht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Samstagabend an der Kreuzung von Ernst-Thälmann-Straße und Kasseler Straße. Ein 19-jähriger Opel-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines Pkw Mazda. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden die 19-jährige Fahrerin des Mazda und deren 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallschäden belaufen sich auf insgesamt 7000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Opel-Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Daher wurde gegen ihn eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins angeordnet sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell