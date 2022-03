Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Au - Horben, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Auto entwendet und verunfallt - Kleidung gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag, dem 27.03.2022, kam es mittags in Au zu einem Vorfall, bei dem Gegenstände abhandenkamen, die die Polizei noch sucht.

Eine sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Frau verschaffte sich Zutritt zu einem Wohnhaus in Au. Dort tauschte sie ihre Kleidung gegen hochwertige Kleidung der Hausbewohner und nahm weitere Gegenstände an sich. Zudem entwendete sie das Auto der Hauseigentümer und fuhr das Fahrzeug in einem nahegelegenen Wald gegen einen Baum. Die 45-jährige Frau wurde später unbekleidet in Horben angetroffen und wird sich wegen der Diebstahls- und Folgetaten verantworten müssen.

Die Polizei sucht nun diverse Kleidungsgegenstände sowie Gummistiefel, eine Sonnenbrille, eine Handtasche und ein Fernglas im Waldgebiet rund um Au/ Horben. Personen, die entsprechende Gegenstände auffinden, werden gebeten diese beim Polizeiposten Ehrenkirchen, Jengerstraße 4, 79238 Ehrenkirchen abzugeben oder tagsüber telefonisch (07633-806180) zu melden. Zudem ist das Polizeirevier Freiburg-Süd rund um die Uhr über Telefon 0761-882-4421 erreichbar.

