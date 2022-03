Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: durch Weihnachtsbaumplantage gefahren

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 29.03.2022, auf Mittwoch, 30.03.2022, kam ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun, fuhr dann etwa 200 Meter durch eine Tannenbaumplantage und durchbrach abermals einen Zaun. Er befuhr die Kreisstraße 6344 von Wittlingen kommend in Richtung Haagen, als er oberhalb der Kompostieranlage aus hier nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Irgendwie schaffte es der Fahrzeugführer nach der Fahrt durch die Plantage wieder auf die Kreisstraße zu gelangen und fuhr trotz eines platten Hinterreifens weiter. Mittlerweile konnte der 57-jährige Fahrer ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verdacht einer Verkehrsunfallflucht. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zudem sind fast 10 Tannenbäume zu beklagen, welche an Weihnachten die Herzen der Menschen leider nicht mehr erwärmen können. Die Tannenbäume waren zwischen 1 und 1,5 Meter groß.

